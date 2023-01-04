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Мозамбик заменил Кению в Совете Безопасности ООН
04.01.2023 21:36 Евгения Маркова

Мозамбик заменил Кению в Совете Безопасности ООН

Мозамбик занял место в Совете Безопасности ООН, сменив Кению в качестве непостоянного члена на следующие два года. Во вторник, во время принятия полномочий посол Мозамбика в ООН Педро Комиссарио пообещал уделять приоритетное внимание борьбе с терроризмом.

Мозамбик сражается с исламистскими повстанцами в своей северной провинции Кабу-Делгаду в течение последних пяти лет. Согласно официальным данным, конфликт привел к перемещению более одного миллиона человек и гибели около 4000 человек.

Комиссарио сказал, что страна также будет настаивать на проведении реформ в Совете Безопасности для решения африканских проблем.

"Необходимо уделить внимание реформированию Совета Безопасности, чтобы отразить проблемы Африки, региона, который пострадал от исторической несправедливости. У нас нет постоянного члена в Совете Безопасности", — сказал посол.

В состав Совета Безопасности входят пять постоянных членов — Соединенные Штаты Америки, Россия, Франция, Великобритания и Китай — и 10 непостоянных членов.
 

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