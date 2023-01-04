



Мозамбик заменил Кению в Совете Безопасности ООН

Мозамбик занял место в Совете Безопасности ООН, сменив Кению в качестве непостоянного члена на следующие два года. Во вторник, во время принятия полномочий посол Мозамбика в ООН Педро Комиссарио пообещал уделять приоритетное внимание борьбе с терроризмом.



Мозамбик сражается с исламистскими повстанцами в своей северной провинции Кабу-Делгаду в течение последних пяти лет. Согласно официальным данным, конфликт привел к перемещению более одного миллиона человек и гибели около 4000 человек.



Комиссарио сказал, что страна также будет настаивать на проведении реформ в Совете Безопасности для решения африканских проблем.



"Необходимо уделить внимание реформированию Совета Безопасности, чтобы отразить проблемы Африки, региона, который пострадал от исторической несправедливости. У нас нет постоянного члена в Совете Безопасности", — сказал посол.



В состав Совета Безопасности входят пять постоянных членов — Соединенные Штаты Америки, Россия, Франция, Великобритания и Китай — и 10 непостоянных членов.

