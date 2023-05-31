



Моссад: офицер, утонувший на озере Маджоре, помогал нам и после ухода на пенсию

Спустя несколько дней после катастрофы туристического корабля на озере Маджоре в Италии, Моссад сегодня впервые официально отреагировал на это событие. В заявлении, опубликованном от имени организации, выражается сочувствие семье и воздается должное "сотруднику, который посвятил свою жизнь безопасности государства даже после выхода на пенсию".



"Сегодня утром в Израиль был доставлен гроб с телом отставника Моссада, погибшего в катастрофе корабля из-за штормовых погодных условий на озере Маджоре в Италии", - говорится в заявлении, распространенном через канцелярию премьер-министра. "Моссад потерял дорогого друга, преданного и профессионального сотрудника. Организация скорбит об утрате и разделяет горе семьи, которую она будет продолжать сопровождать и обнимать".



В то же время расследование происшествия на озере Маджоре в Италии, которое произошло вчера, продолжается, и итальянские СМИ поднимают ряд вопросов. Сегодня вечером в местных СМИ было объявлено, что погибший израильтянин - Эрез Шимони, бывший сотрудник Моссада, 50 лет. В результате аварии погибли еще три человека, в том числе сотрудники итальянской разведки.