



Моссад о данных разведки США: “Полная ложь, абсурд”

Канцелярия премьер-министра выступила с заявлением от имени ”Моссада”, опровергнув сообщения американских СМИ о том, что высокопоставленные чиновники разведывательного агентства призывали своих сотрудников и граждан протестовать против планов правительства по пересмотру судебной системы.



”Публикация в американской прессе является полностью ложной и абсурдной”, — говорится в заявлении.



”Моссад и его должностные лица не поощряли и не поощряют сотрудников организации к участию в демонстрациях против правительства, политических демонстрациях в целом или какой-либо политической деятельности”, — говорится в заявлении.



”Моссад и его действующие должностные лица вообще не занимались проблемой протестов и остались верны ценностям, которыми руководствовался Моссад с момента его основания”, — говорится в заявлении.



Эксперты предположили, что в отчете разведки США могли быть перепутаны бывшие чиновники со служащими или что это может быть попыткой дезинформации.



В феврале сообщалось, что глава Моссада Дэвид Барнеа разрешил младшим сотрудникам разведки принять участие в акциях протеста. Руководителям департаментов и старшим должностным лицам не разрешалось принимать участие.



