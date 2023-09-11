



Моссад: Израиль готов к атакам на иранских чиновников в самом сердце Тегерана

Глава Моссада Давид Барнеа заявил, что Израиль готов атаковать высокопоставленных иранских чиновников, если это необходимо, чтобы защитить себя.



Выступая на ежегодной конференции Института контртеррористической политики (ИКТ) при Университете Райхмана в Герцлии, Барнеа объяснил, что прокси-серверы – это способ Ирана скрыть свою террористическую деятельность. Однако он подчеркнул, что Исламская Республика несет ответственность практически за все, включая террористические акты, логистику, финансирование и поддержку группировок боевиков, и все это осуществляется с самых высоких уровней руководства.



“Пришло время заставить Иран платить по-другому”, – заявил он. “Любой вред израильтянам или евреям, заставит Израиль принять меры против иранцев, от оперативников на местах до высокопоставленных чиновников. Я имею в виду именно это!”



“Эти последствия будут простираться глубоко в Иран, даже в самое сердце Тегерана”, – предупредил Барнеа.



По его словам, Моссад вместе со своими союзниками предотвратил 27 нападений на евреев и израильтян за рубежом за последний год.