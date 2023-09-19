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Моссад и ШАБАК планируют трудоустроить студентов ешив на госслужбу
19.09.2023 15:11 Евгения Маркова

Моссад и ШАБАК планируют трудоустроить студентов ешив на госслужбу

Согласно сообщению израильских СМИ, Моссад и ШАБАК, наймут около 200 ультраортодоксальных студентов ешив в рамках национальной службы. Студенты пройдут тщательную специализированную подготовку, прежде чем служить в течение двух лет.

План, который появился в ходе переговоров фракций харедим в Кнессете с правительством по законопроекту об освобождении от военной службы студентов ешивы, был одобрен министром разведки Гилой Гамлиэль после консультаций на прошлой неделе с главами соответствующих ведомств Давидом Барнеа и Роненом Баром.

Финансирование программы будет предоставлено Министерством разведки и Управлением национальной службы.

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