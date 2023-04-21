



Москва пытается создать в Германии антивоенную коалицию, чтобы ослабить Украину





Россия пытается объединить в Германии ультраправые и ультралевые партии, чтобы ослабить поддержку Украины и убедить немцев, что антироссийские санкции им вредят. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные российские документы, полученные европейской разведкой. Документы датированы периодом с июля по ноябрь 2022 года.



Документы впервые показывают прямые попытки России вмешаться в политику Германии, в стремлении создать новую коалицию между левыми, крайне левыми и правыми и поддержать протесты против правительства Германии.



В документах говорится, что 13 июля первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко собрал группу российских политтехнологов и сообщил, что Германия должна стать “фокусом” усилий Москвы по подрыву поддержки Украины в Европе. Также нужно было дискредитировать Европейский Союз, США, Великобританию и НАТО, в то же время убеждая немцев, что антироссийские санкции им вредят. Кириенко планировал, что доля немецкого населения, выступающего за улучшение отношений с россией, будет увеличена на 10% в течение трех месяцев.



Файлы содержат хронику усилий по реализации этих планов и отчеты в Кремль. Документы не содержат материалов, фиксирующих общение российских стратегов с союзниками в Германии. Однако по крайней мере один человек, близкий к немецкой депутатке от левых Сары Вагенкнехт, и несколько членов националистической партии “Альтернатива для Германии” находились в контакте с российскими официальными лицами, когда разрабатывались эти планы.

Цель новой политической формации заключалась в том, чтобы получить “большинство на выборах любого уровня” в Германии.



Стратегия, предложенная Кремлем, должна была объединить две немецкие группировки с давними пророссийскими позициями. Сара Вагенкнехт, бывшая коммунистка, выросла в Восточной Германии и несколько раз конфликтовала с более традиционным руководством партии левых. “Альтернатива для Германии”, которую некоторые в Германии называют партией “понимающих Путина”, поддержала тезис Кремля о том, что войну в Украине спровоцировали Соединенные Штаты, а Россия просто защищалась от НАТО, одновременно “защищая русскоязычных на востоке Украины”.



Подготовка лозунгов для протестов против резкого роста цен на энергоносители была еще одной частью стратегии, хотя этот вопрос не получил большого внимания из-за мягкой зимы в Европе. Кампания распространялась даже на соответствующие граффити, которые нужно нарисовать на стенах по всей Германии, а затем сфотографировать и разместить в немецкой прессе.



До конца августа кремлевские стратеги собирали информацию о запланированных акциях протеста по всей Германии. Они должны были проходить под руководством крайне левых или крайне правых. Для демонстрантов российские политтехнологи подготовили лозунги: "Немедленно запустить "Северный поток - 2!", "Снять антироссийские санкции!", "Снизить цены на электроэнергию!", "Мы хотим жить, а не просто выживать!" и “Чем будем греться зимой?”.