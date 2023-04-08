



Москва не готова к диалогу – переговоры с Киевом невозможны, – США

В Соединенных Штатах Америки оценили возможность переговоров между Украиной и Российской Федерацией, заявив, что на данный момент переговоры по прекращению огня невозможны. И главная причина в том, что Москва еще не готова к конструктивному диалогу.



Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.



"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром", – цитирует Блинкена немецкое издание Tagesschau.



Свое мнение он обосновал тем, что сейчас РФ может воспользоваться переговорами только для того, чтобы перегруппировать свои войска и через некоторое время снова наступать.



"Россия должна прийти к тому, чтобы она была готова к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и крепкий мир", – подытожил государственный секретарь США.



Ранее в Белом доме также заявляли, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, и инициировать их должен Президент Украины Владимир Зеленский.



В Офисе Президента Украины также высказались о возможности переговоров с Россией, исключив при этом все территориальные компромиссы.



Однако в самой РФ так не считают. Очередным одиозным заявлением о мирных переговорах с Украиной отметился накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что переговоры с Украиной возможны только "на основе учета российских интересов". При этом российский дипломат настаивает, что президент Путин и другие представители РФ "не отказывались от переговоров", но такие переговоры "могут быть только основе учета российских "законных" интересов, российских "законных" озабоченностей, которые мы долгие годы излагали в диалоге с нашими западными коллегами".

