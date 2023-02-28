



Москва "готова к переговорам с альтернативными политическими силами Украины"

Некоторым политическим силам на Украине не нравится нынешняя власть в Киеве, но переговоры с ними Москва может начать только после достижения целей специальной военной операции, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — констатировал представитель Кремля.



Он уточнил, что некоторые представители этих сил находятся в России.



В качестве примера тех политиков на Украине, с кем Россия могла бы вести переговоры, Песков привел оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.



«Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы. Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют», — подчеркнул Песков.

В ответ на вопрос, считает ли Москва возможным начать с некоторыми политическими силами на Украине переговоры только после достижения целей спецоперации, представитель Кремля подтвердил: «Разумеется».



