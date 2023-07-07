Новости » Политика
Мощная демонстрация в поддержку правых и реформ в Хайфе
07.07.2023 20:42 Аркадий Бочаровский

Мощная демонстрация в поддержку правых и реформ в Хайфе

После многодневных протестов левых против правовой реформы и демонстраций перед домом члена Кнессета от Ликуда Ариэль Кельнера в Хайфе правые вышли поддержать своего депутата.

Правые начали собираться на перекрестке перед домом Кельнера, размахивая флагами Ликуда.
 



Очень быстро многие сотни сторонников правых собрались перед домом члена Кнессета Кельнера. Вскоре дорога была перекрыта из-за огромного количества собравшихся людей.

Член Кнессета Кельнер вышел из своего дома, чтобы принять протестующих, собравшиеся его обнимали и даже носили на руках.

Демонстрация прошла на фоне ночного акта вандализма в отношении дома Кельнера со стороны левых активистов - на дом Кельнера наклеили нацистские символы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru