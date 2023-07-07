



Мощная демонстрация в поддержку правых и реформ в Хайфе

После многодневных протестов левых против правовой реформы и демонстраций перед домом члена Кнессета от Ликуда Ариэль Кельнера в Хайфе правые вышли поддержать своего депутата.



Правые начали собираться на перекрестке перед домом Кельнера, размахивая флагами Ликуда.



"כֹּה אָמַ֣ר ה' זָכַ֚רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַֽהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֚ךְ אַֽחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה" .



תודה רבה על התמיכה האדירה!

שבת שלום לכל עם ישראל!🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/e920gJulpL — Ariel Kallner אריאל קלנר (@ArielKallner) July 7, 2023

Очень быстро многие сотни сторонников правых собрались перед домом члена Кнессета Кельнера. Вскоре дорога была перекрыта из-за огромного количества собравшихся людей.Член Кнессета Кельнер вышел из своего дома, чтобы принять протестующих, собравшиеся его обнимали и даже носили на руках.Демонстрация прошла на фоне ночного акта вандализма в отношении дома Кельнера со стороны левых активистов - на дом Кельнера наклеили нацистские символы.