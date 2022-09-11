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Мошенничество на выборах главы Гистадрута
11.09.2022 11:02 Аркадий Бочаровский

Мошенничество на выборах главы Гистадрута

Управление по борьбе с коррупцией Лахав 433 арестовало высокопоставленного менеджера предвыборной кампании главы Гистадрута Офера Эйни.

Менеджер подозревается в кибермошенничестве. В мае, в разгар предвыборной кампании в Гистадруте он разослал тысячи текстовых сообщений, целью которых было обмануть избирателей и навредить кампании конкурента Эйни - Арнона Бар-Давида.

Менеджера обвиняют во вмешательстве в выборы и рассылке ложной информации.

По делу допрошены несколько человек.

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