



Мошенничество на выборах главы Гистадрута

Управление по борьбе с коррупцией Лахав 433 арестовало высокопоставленного менеджера предвыборной кампании главы Гистадрута Офера Эйни.



Менеджер подозревается в кибермошенничестве. В мае, в разгар предвыборной кампании в Гистадруте он разослал тысячи текстовых сообщений, целью которых было обмануть избирателей и навредить кампании конкурента Эйни - Арнона Бар-Давида.



Менеджера обвиняют во вмешательстве в выборы и рассылке ложной информации.



По делу допрошены несколько человек.