Мошенничество на выборах главы Гистадрута
Управление по борьбе с коррупцией Лахав 433 арестовало высокопоставленного менеджера предвыборной кампании главы Гистадрута Офера Эйни.
Менеджер подозревается в кибермошенничестве. В мае, в разгар предвыборной кампании в Гистадруте он разослал тысячи текстовых сообщений, целью которых было обмануть избирателей и навредить кампании конкурента Эйни - Арнона Бар-Давида.
Менеджера обвиняют во вмешательстве в выборы и рассылке ложной информации.
По делу допрошены несколько человек.