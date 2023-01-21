



Моше Яалон назвал правительство "диктатурой преступников"

Бывший министр обороны Израиля и один из лидеров антиправительственных протестов Моше Яалон обратился к участникам протеста и в своей речи назвал действующее правительство "диктатурой преступников".



Об этом сообщает Times of Israel.



"Государство, в котором премьер-министр будет назначать всех судей, для этого есть название: диктатура. Если и есть в мире страна, которая не может позволить себе уничтожение Суда и превращение демократии в диктатуру, то это Израиль", - сказал он.



Яалон также заявил, что эта "война" против диктатуры является для него самой важной.



"Законодательство, которое превращает Израиль в диктатуру, является абсолютно незаконным. То, как мы не позволили Сирии и Египту уничтожить Израиль, мы не позволим Нетаниягу сделать то же самое. Демократия всегда победит диктатуру", - подчеркнул экс-министр.