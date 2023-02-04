



Моше Яалон: "Бен-Гвир - министр националистического хаоса"

Бывший министр обороны Израиля и один из лидеров антиправительственных протестов Моше Яалон предупредил о профнепригодности правительства в свете сложившейся политической ситуации и назвал Бен-Гвира "министром националистического хаоса".



Яалон сказал, что правительство вызвало недоверие на политическом уровне.



"Я не хочу оказаться в положении убогой путинской армии после смены режима. Я ожидаю, что здесь будет руководство, которому могут доверять солдаты, командиры и граждане. Я очень очень волнуюсь. Смотрич и Бен-Гвир не думают о безопасности. У них нет соответствующего опыта. Они получили мандаты на речах ненависти и в танцах на крови", - сказал Яалон.



"Бен-Гвир принял решение о питах. Он спросил офицеров ШАБАКа? Он вынес это на обсуждение с начальником штаба, главой ШАБАКа, начальником полиции? Нет. Он объявил о своем решении.. В результате мы получили ракетную атаку", - добавил бывший лава оборонного ведомства.



"Я думаю, что начальник штаба, глава ШАБАКа, начальник полиции и глава Моссада должны сражаться. Они занимают значительные должности. Они должны сказать о своей профессиональной позиции. Эта вещь в конечном итоге приведет к взрыву. Мы заплатим кровью за действия этих пироманов", - сказал Яалон в заключение.

