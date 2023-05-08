



Моше Саада: Мы получили приказ от Мандельблита не расследовать Pegasus



На прошлой неделе комиссия Кнессета по конституции и законности провела обсуждение результатов расследования об использовании полицией шпионского программного обеспечения Pegasus компании NSO.



В ходе слушаний заместитель юридического советника правительства заявила о том, что "был обнаружен системный провал".



Депутат Кнессета Моше Саада в интервью радио 103FM прокомментировал этот вопрос.



"Была статья в "Калькалист", и полиция сказала, что случаев использования Pegasus было ноль. Это вызвало хорошее чувство. Позже выяснилось, что это был не ноль, но тысяча. Потом секретный комитет сказал, что было 1800 случаев, и потом снова были исправления. Каждый такой случай является уголовным преступлением", - заявил Саада в начале своего выступления.



Саада продолжил и отметил: "Когда вы активируете приложение, телефон как будто находится с теми, кто за вами следит. Когда вы находитесь в интимном моменте, вы можете открыть аудио- и видеозапись, и они - с вами. Можно узнать всю информацию о вас и с предыдущего устройства". Мандельблит дал указание Национальной разведывательной службе не собирать информацию по этому вопросу, мы получили указание от Мандельблита не расследовать это. Мандельблит препятствовал расследованию того, что он сам сделал. Национальная разведывательная служба не функционирует", - заявил он.



"Нет спора, что произошел серьезный сбой всех систем, и я спрашиваю о серьезном сбое за семь лет - кто заплатил цену? Пусть судит общественность. Программное обеспечение было активировано, мы создадим следственный комитет, инцидент должен быть расследован в уголовном порядке", - заключил Саада.