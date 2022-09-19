



Моше Саада: мне угрожают и я не боюсь



Бывший заместитель глава МАХАШ Моше Саада, получивший “бронь” в списке Ликуда прокомментировал внезапное решение прокуратуры допросить его по делу адвокатской конторы Ронеля Фишера.



Саад, саркастически усмехаясь сказал: “Это - простое совпадение. Что-то космическое. Именно в тот день, когда объявляют о том, что я - в списке Ликуда, в тот же вечер, они решают опубликовать сообщение о расследовании, связанном со мной. Кто “они”? - Прокуратура! Я знаю эту систему. Я понимаю, что за этим ничего нет, это - открытая версия. Я говорю - любой другой человек испугался бы и сделал шаг назад. Я получил это сообщение, я получил эту угрозу - и я не боюсь”.