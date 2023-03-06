



Моше Саада: комиссия по законодательству - это цирк

В интервью радиостанции Ynet депутат Моше Саада (Ликуд), бывший заместитель главы МАХАШ, высказался по поводу нескольких горячих политических тем.



Саада прокомментировал заявление летчиков о том, что они не пойдут на службу в резерве в знак протеста против правовой революции, и сказал: "Что касается того, что происходит в армии, я думал, что горячая дискуссия, призывающая к стрельбе боевыми патронами, является красной чертой. Оказалось, что красные линии становятся проводят все дальше и дальше".



Саада сказал: "Все в Ликуде согласны с тем, что мы должны говорить. Некоторые люди не хотят говорить, и это их право. Остановка, о которой просит оппозиция, - это нечто техническое, а не суть вопроса. Обсуждения в комиссии по законодательству - это цирк, и я там актер".