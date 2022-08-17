



Моше Саада: хочу стать депутатом Кнессета

Бывший заместитель начальника департамента расследования полицейских (МАХАШ) Моше Саада дал интервью радио Галей Исраэль.



В ходе интервью Саада заявил, что хочет стать депутатом Кнессета. Саада подчеркнул: Я хочу добиться изменений, изменений в прокуратуре”.



Ранее"Аруц Шева" сообщил о том, что Саада может получить “бронь” в списке религиозных сионистов Бецалеля Смотрича.



Саада заявил: "Я покинул государственную службу два года назад и сегодня моя цель - опубликовать как можно больше правды. После этого, я подумаю о своем дальнейшем пути. Мое решение будет зависеть от позиции моей семьи, и от моих ближайших друзей”.