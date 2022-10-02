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Моше Саада: "Бен-Гвир не подходит на пост министра юстиции"
02.10.2022 10:16 Ольга Белозерова

Моше Саада: "Бен-Гвир не подходит на пост министра юстиции"

Бывший заместитель начальника МАХАШ и 25-й номер в списке "Ликуда" Моше Саада высказался о перспективах назначения Итамара Бен-Гвира на пост министра юстиции в следующем правительстве.

В интервью Radio 103FM Саада заявил, что не считает, что Бен-Гвир подходит на эту должность.

"Я не думаю, что Итамар подходит для этой должности. Каждая роль должна быть отдана человеку с опытом в этой области", - заявил Саада.

Стоит отметить, что до прихода в Кнессет Бен-Гвир был успешным адвокатом. 

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