



Моше Саада атаковал Ганца

Ликуд распространил среди депутатов Кнессета от фракции разъяснение, согласно которому отныне интервью во время войны будут проводиться только после предварительного получения разрешения.



Это произошло после того, как депутат Кнессета от партии Моше Саада обрушился с критикой на нового министра Бени Ганца за его работу на посту начальника генштаба во время операции Облачный Столп.



"Чрезвычайное правительство - это важно, но мы должны помнить о речи цветов(выступление Ганца до конца операции, в котором он сообщил израильтянам, что теперь все хорошо и можно “идти собирать цветы в поле)", - сказал Саада в интервью 14-му каналу. "Дело Ганца из 2014 года - "Будет мир, будут анемоны, не волнуйтесь", но мы там ничего не решили. Поэтому нам нужен премьер-министр Нетаниягу".



Поэтому "Ликуд" поспешил разъяснить депутатам Кнессета порядок действий во время войны в отношении выступлений в СМИ. "Друзья, мы находимся во время войны", - говорится в обращении. "Людей интервьюируют без разрешения, без сообщений и наносят вред. Каждый, кто хочет дать интервью, должен сделать это после получения разрешения, получения сообщений и инструктажа. Это не обычные дни, все очень чувствительно, и каждое слово вызывает переполох".



