



Моше Лион: "Иерусалим - в разгаре революции"

Мэр Иерусалима Моше Лион выразил мнение, что дополнительное жилье, больше рабочих мест и лучшие транспортные возможности - привлекут большее количество людей в город.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я считаю, что Иерусалим в разгаре революции", - заявил Лион, добавив, что его конечная цель - превратить столицу в магнит для всех граждан Израиля и для евреев всего мира.



Для этого, по мнению градоначальника, городу необходимо построить больше жилья, добавить больше рабочих мест для бизнеса и улучшить транспортные услуги.



"За последние 15 лет в Иерусалиме ежегодно строилось от 2000 до 2300 квартир. Сейчас мы строим 6000 квартир в год, что почти втрое превышает средний показатель. В 2021 году мы построили 5400 единиц. В 2022 году мы завершим 6000 квартир, а в 2023 году их будет еще больше. Мы должны дать возможность молодым парам и семьям, которые хотят жить в Иерусалиме, покупать квартиры", - объяснил Моше Лион.



С новым жильем, которое город планирует построить в ближайшие несколько лет, в Иерусалиме также потребуются дополнительные рабочие площади. С этой целью, отметил Лион, город добавляет 1,6 млн квадратных метров офисных площадей для бизнеса



Также мэр высказался о другой теме, которая беспокоит жителей столицы - пробки.



"В прошлом году Иерусалим наконец вышел из пробок", - заявил он, отмечая важную роль общественного транспорта.



Моше Лион также высоко оценил недавно открытое шоссе 16, которое обеспечивает прямой доступ к южной и центральной частям города с запада.