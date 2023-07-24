



Моше Ладор: Премьер меняет идентичность страны в своих интересах

Выступая на митинге в Иерусалиме, бывший государственный прокурор Моше Ладор благодарит Биньямина Нетаниягу "за то, что он заставил проснуться этот замечательный лагерь".



Ладор говорит собравшимся: "Если мы не остановим это законодательство, иллюзия того, что у нас здесь прогрессивная, западная страна, исчезнет".



"Герцль пророчествовал о реализации сионистского проекта, а Бен-Гурион создал государство еврейского народа, еврейское государство во всей его красе. А теперь своими действиями премьер-министр, которого обвиняют в серьезной коррупции на государственной службе [и] который на фоне вопиющего конфликта интересов ведет себя эгоистично и безрассудно, спешит изменить идентичность страны в своих интересах", - сказал экс-прокурор.



