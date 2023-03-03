



Моше Гафни: Я не просто сижу в Комитете по финансам

Председатель Финансового комитета Моше Гафни заявил, что “Финансовый комитет должен утвердить государственный бюджет. Я не просто сижу там”.



На этой неделе партнеры по коалиции раскритиковали Нетаниягу и заявили, что “если нет соглашения, мы против коалиции” на фоне напряженности в отношении утверждения государственного бюджета и требования ультраортодоксов его значительного увеличения.



По словам Гафни, Нетаниягу “понял на встрече, что мы правы. Это, конечно, нас не удовлетворяет, и мы ждем его ответа, как было согласовано на встрече”.



“Напоминаю, что финансовый комитет должен утвердить бюджет, и это важная промежуточная остановка”, – предупредил он. “Велика возможность задержки бюджета, если требования не будут выполнены”.