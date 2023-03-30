



Моше Гафни просит Бени Ганца присоединиться к правительственной коалиции

Депутат от “Дегель ха-Тора” Моше Гафни сказал Бени Ганцу, что он хотел бы, чтобы “А-Махане а-Мамлахти” присоединилась к правительственной коалиции. Комментарии политика были сделаны на недавней встрече с Ганцем, где обсуждался компромисс в отношении судебной реформы. Гафни стремится увеличить баланс в коалиции, добавив Ганца и его партию. Источники, знакомые с деталями обсуждений, сообщают, что такого рода обращения к Ганцу были далеко не единственными.



После выборов 1 ноября Ганц неоднократно отказывался войти в правительство под руководством Нетаниягу и оставить в оппозиции партии “Религиозный сионизм” и “Оцма Йегудит”. В декабре прошлого года Ганц сказал, что он “будет там”, если Нетаниягу захочет выступить против “действий своих партнеров, которые наносят ущерб демократии или национальной безопасности”, но его поддержка будет исходить от оппозиции, и присоединяться к возглавляемому Нетаниягу правительству он не планирует.

