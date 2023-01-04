



Моше Бар-Симан Тов возвращается - с зарплатой главы БАГАЦа

Министры нового правительства продолжают публиковать имена своих кандидатов на должность генеральных директоров министерств - и один из них, как ожидается, будет получать особенно высокую зарплату.



Министр внутренних дел и здравоохранения Арье Дери хочет вернуть Моше Бар-Симан Това на должность генерального директора министерства здравоохранения - и увеличить его зарплату до 90 000 шекелей. Таким образом, она будет равна зарплате руководителя крупной больницы.



Это зарплата более чем в 2 раза выше, чем у генерального директора правительственного учреждения, и близка к зарплате председателя БАГАЦа, которая составляет 100 тысяч шекелей в месяц.