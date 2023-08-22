



Моше Арбель: не все харедим имеют право на освобождение от службы в ЦАХАЛе

Министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель заявил в понедельник, что не все представители ультраортодоксального сообщества автоматически имеют право на религиозное освобождение от военной службы .



Арбель заявил, что члены ультраортодоксальной общины, не изучающие Тору, не имеют права на освобождение, и назвал религиозных людей, пытающихся воспользоваться освобождением, "автостопщиками".



Хотя военная служба в Израиле является обязательной, многие ультраортодоксальные мужчины предпочитают не служить и добиваются освобождения от нее по религиозным соображениям. Изучение Торы в ешиве позволяет отложить военную службу как минимум на несколько месяцев, и традиционно студентам ешивы разрешается откладывать военную службу на неопределенный срок, пока они продолжают учебу.



“Для тех, кто изучает Тору, это искусство. Я ожидаю, что в еврейском государстве это не будет уголовным преступлением. Этих студентов следует уважать, — сказала Арбель. - В то же время человек, который пользуется этим освобождением не для учебы, а только во имя черной фуражки на голове, пытается уклониться от военной службы. Мы все должны работать вместе, чтобы его завербовать на военную службу”.



