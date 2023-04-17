



Моше Арбель назначен главой МВД и минздрава вместо Арье Дери

Депутат Кнессета Моше Арбель из ШАС, заместитель министра здравоохранения и внутренних дел, будет назначен министром в этих министерствах. В опубликованном 17 апреля заявлении главы Совета мудрецов Торы раввина ШАС Моше Майи говорится: "В январе Высший суд справедливости постановил, что председатель ШАС не может занимать пост министра, "закон Дери", который был принят, чтобы позволить ему занимать этот пост, был заморожен с "паузой" в законодательстве о правовой реформе.



"Принято решение, что на данный момент МК Моше Арбель будет назначен министром здравоохранения и внутренних дел, пока Арье Дери не сможет вернуться и быть назначенным на эту должность, - пояснил в своем заявлении старейшина Совета мудрецов Торы. Совет заявил о своей решимости вернуть председателя ШАС: "Члены Кнессета будут действовать как можно скорее, чтобы принять закон, который исправит несправедливость".



Премьер-министр Нетаниягу уволил Дери около трех месяцев назад, после решения БАГАЦа, который обязал его это сделать. Нетаниягу сказал, что он проводит увольнение "с тяжелым сердцем, с большой скорбью и с крайне тяжелым чувством".

