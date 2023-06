Морской “Железный купол” на шаг ближе к эксплуатационной готовности

Израильский оборонный гигант Rafael вместе с Организацией противоракетной обороны Израиля IMDO и в сотрудничестве с ВМС Израиля успешно завершил серию всесторонних испытаний морской версии системы Iron Dome, известной как “C-Dome”. Согласно заявлению компании, испытания знаменуют собой значительный шаг на пути к достижению окончательной работоспособности системы C-Dome на корветах класса Sa'ar 6 ВМС Израиля.



В процессе тщательных испытаний система C-Dome, установленная на корветах Sa'ar 6 Magen, продемонстрировала свою исключительную способность перехватывать и нейтрализовывать передовые угрозы, представляющие опасность для стратегических активов и инфраструктуры Израиля в его исключительной экономической зоне.



Серия испытаний включала моделирование как существующих, так и будущих угроз, с которыми корабли Magen могут столкнуться во время конфликта, включая ракеты, крылатые ракеты и БПЛА. Эти испытания успешно интегрировали бортовые системы с многоуровневой системой обороны Израиля, повысив оперативную эффективность системы противовоздушной и противоракетной обороны как на море, так и на суше.



Интеграция системы C-Dome усиливает оборонительные возможности корветов Sa'ar 6 Magen, повышая их способность защищать активы и экономические интересы Израиля в исключительной экономической зоне. Являясь дополнительным уровнем многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля, система C-Dome дополняет существующие оперативные уровни защиты, а именно “Железный купол”, “Праща Давида”, “Стрела 2” и “Стрела 3”.



“Морская адаптация системы является частью нашей передовой многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны”, – сказал министр обороны Израиля Йоав Галант. “Успех кампании еще больше укрепляет нашу уверенность в системах обороны и их способности защищать обширные районы, а также стратегические объекты Государства Израиль на суше и на море. Мы продолжим работать вместе с Армией обороны Израиля и израильской оборонной промышленностью, чтобы защитить Государство Израиль, осознавая и сохраняя качественное преимущество Государства Израиль”.



Defense Ministry says it has conducted another series of successful tests with the ship-mounted Iron Dome system, known as C-Dome, now aboard the Sa'ar 6-class corvette INS Magen. pic.twitter.com/RL22ZI2DAM