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Морская блокада Украины: Россия готова топить все корабли в Черном море
19.07.2023 19:11 Раиса Вовк

Морская блокада Украины: Россия готова топить все корабли в Черном море

Россия фактически начала морскую блокаду Украины, объявив ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. Об этом сообщило минобороны РФ в среду, 19 июля.
 
Утверждается, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. При этом страны, чьи флаги будут на кораблях, будут считаться вовлеченными в "украинский конфликт" на стороне Киева.
 
Также российское минобороны выдало информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением зернового соглашения.
 
Напомним, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновое соглашение должно действовать без России, и Украина не боится продолжать экспорт зерна. По его словам, обсуждается вопрос морских конвоев. 

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