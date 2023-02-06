



Моравецкий сравнил Путина с наркоторговцем

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил президента России Владимира Путина с наркоторговцем.



Такое заявление он сделал в понедельник, 6 февраля.



"Путин дeйствует как наркоторговец, и торговец дает первую дозу бесплатно или очень дешево, чтобы наркоман пришел за добавкой и согласился на любые цены", — сказал Моравецкий, имея в виду контракты между странами Запада и РФ.



Он подчеркнул, что Польша готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового мирового порядка.