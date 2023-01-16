



Моравецкий: Поражение Украины в войне с Россией может привести к Третьей мировой

Поражение Украины в войне, развязанной Россией, может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому наша страна должна получить все необходимое оружие от партнеров. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



По его словам, сейчас Польша, Германия и Европа оказались в уникальной точке истории.



"К сожалению, 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить", - сказал он.



При этом Моравецкий отметил, что поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому, по его словам, нет причины блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.



"Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая все виды оружия в Украину", - сказал он.



Премьер-министр также добавил, что иметь дело с Россией - это все равно, что заключать соглашение с дьяволом.



"Это стало петлей на шее зависимых от российского газа стран. То, что для Запада было просто вопросом неудачных бизнес-интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран как Украина и Польша", - отметил он.