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Моравецкий: Поражение Украины в войне с Россией может привести к Третьей мировой
16.01.2023 15:03 Раиса Вовк

Моравецкий: Поражение Украины в войне с Россией может привести к Третьей мировой

Поражение Украины в войне, развязанной Россией, может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому наша страна должна получить все необходимое оружие от партнеров. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, сейчас Польша, Германия и Европа оказались в уникальной точке истории.

"К сожалению, 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить", - сказал он.

При этом Моравецкий отметил, что поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому, по его словам, нет причины блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.

"Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая все виды оружия в Украину", - сказал он.

Премьер-министр также добавил, что иметь дело с Россией - это все равно, что заключать соглашение с дьяволом.

"Это стало петлей на шее зависимых от российского газа стран. То, что для Запада было просто вопросом неудачных бизнес-интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран как Украина и Польша", - отметил он.

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