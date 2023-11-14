



Моравецкий переназначен на пост премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда снова переназначил премьер-министром Матеуша Моравецкого на эту же должность, которую он занимает с 2017 года.



Теперь у новоназначенного премьера есть 14 дней на то, чтобы представить Сейму программу действий правительства.



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"Уважаемые парламентарии, уважаемые соотечественники, у нас впереди период формирования правительства, и я хотел бы пригласить всех в коалицию, о которой говорил президент – коалицию польских дел", - сказал в первый день заседания Сейма новой каденции Моравецкий.



Он пригласил всех парламентариев, которым не безразлично благо Польши, в широкую коалицию.