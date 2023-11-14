Моравецкий переназначен на пост премьера Польши
Президент Польши Анджей Дуда снова переназначил премьер-министром Матеуша Моравецкого на эту же должность, которую он занимает с 2017 года.
Теперь у новоназначенного премьера есть 14 дней на то, чтобы представить Сейму программу действий правительства.
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"Уважаемые парламентарии, уважаемые соотечественники, у нас впереди период формирования правительства, и я хотел бы пригласить всех в коалицию, о которой говорил президент – коалицию польских дел", - сказал в первый день заседания Сейма новой каденции Моравецкий.
Он пригласил всех парламентариев, которым не безразлично благо Польши, в широкую коалицию.
🇵🇱 Wręczenie aktu desygnowania Prezesa Rady Ministrów premierowi @MorawieckiM przez prezydenta @AndrzejDuda w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/VCv6wF7A6R— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 13, 2023