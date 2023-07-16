



Морально-этический позор - Лапид о позиции правительства в отношении Венгрии

Лидер оппозиции Яир Лапид критикует правительство за то, что оно не подписало совместное заявление, осуждающее политику Венгрии в отношении ЛГБТК.



"Это морально-этический позор и очередной неудачный дипломатический ход. Израильское правительство захвачено экстремистским меньшинством фанатиков. Где либералы в "Ликуд"?", — говорится в заявлении Лапида.



Тридцать восемь стран, включая Соединенные Штаты и все страны Европейского Союза, кроме Польши, подписали письмо, которое было опубликовано накануне перед Прайдом в Будапеште.