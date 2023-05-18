



Монтана стала первым штатом США, запретившим TikTok

Монтана стала первым штатом США, запретившим TikTok после того, как губернатор подписал закон, запрещающий магазинам мобильных приложений предлагать приложение в штате с начала следующего года, пишет The Guardian.



Этот шаг является одним из самых драматичных в серии эскалаций в США против TikTok, который принадлежит китайской технологической компании ByteDance. TikTok стал объектом все более пристального внимания из-за его связей с Китаем на фоне опасений, что могут представлять угрозу национальной безопасности.



В заявлении TikTok говорится, что законопроект Монтаны "нарушает права жителей Монтаны на первую поправку, незаконно запрещая TikTok", и что компания намерена "защищать права наших пользователей внутри и за пределами Монтаны".



TikTok — одна из самых популярных социальных сетей в мире с более чем 100 миллионами пользователей в США, и остаются вопросы о том, как будут применяться такие запреты и как они повлияют на пользователей платформы.



Новый закон Монтаны, который вступит в силу 1 января, запрещает загрузку TikTok в штате и налагает штраф на любую "организацию" — магазин приложений или TikTok — на 10 000 долларов в день за каждый раз, когда кому-то "предлагается возможность" доступа к соцсети. платформе или загрузке приложение. Штрафы не будут применяться к пользователям.



Джанфорте также запретил использование всех приложений для социальных сетей, которые собирают и предоставляют личную информацию или данные иностранным противникам на государственных устройствах. Среди приложений, которые он перечислил, — WeChat, головной офис которой находится в Китае; и Telegram Messenger, основанный в России.



