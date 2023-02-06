



"Молодые люди" ворвались в комитет Кнессета и орали: "уничтожение демократии"



15 молодых людей ворвались на слушания в комитете Кнессета по законодательству. Шло рассмотрение закона о судопроизводстве.



Ворвавшиеся держали в руках таблички с надписями: "Уничтожение демократии" и "Это не должен быть последний день рождения израильской демократии". Таблички были конфискованы, и они были задержаны для разъяснений охраной Кнессета.



Председатель комиссии Симха Ротман (партия "Религиозные сионисты") сказал: "Нет ничего более символизирующего отсутствие уважения к демократии и культуре дискуссий, чем то, что мы увидели сейчас". Шана Орлик, представитель протестующих, сказала: "Мы пришли, потому что чувствуем, что оппозиция недостаточно борется против реформы".

