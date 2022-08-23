



Молдова заявила, что тоже чувствует последствия российско-украинской войны

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна тоже почувствовала последствия российского вторжения в Украину.



“Шесть месяцев мы живем в мире произвола, в мире без правил, поскольку Россия воюет против Украины. Эта война принесла невыразимые страдания украинскому народу, подорвала международное устройство, основанное на правилах... Последствия этой войны выходят далеко за пределы Украины и нашего региона – мы видим энергетический, продовольственный кризис. Моя страна – не исключение”, – сказала Санду.



По ее словам, молдавский народ мирный и предан тому миру, где основополагающие правила международного права пользуются уважением.



“Но мы не можем построить региональную безопасность в мире без правил. Ни одна страна никогда не будет чувствовать себя в безопасности при таких условиях”, - отметила президент Молдовы.