



Молдова выходит из СНГ

Молдова больше не будет платить членские взносы в СНГ и готовится к выходу из организации, сообщает "Радио Свобода. Молдова".



"Правительство исключит Содружество Независимых Государств из списка организаций, которым оно платит ежегодные членские взносы. Решение последовало за отказом от его членства в общественных организациях и "банковскими санкциями, введенными в отношении РФ", - отмечается в сообщении.



Согласно проекту решения, подписанному министром финансов Петру Ротару, сумма, выделяемая на оплату ежегодных членских взносов Республики Молдова в международных организациях в 2023 году, сокращается. В связи с тем, что Республика Молдова больше не будет платить взносы за участие в Межпарламентской Ассамблее СНГ и в семи организациях Сообщества.



Кроме того, на фоне российской военной агрессии за в Украине, в Кишиневе заявили о постепенном выходе из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.