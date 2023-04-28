



Молдова присоединилась к странам, поддерживающим создание спецтрибунала для РФ

Молдова присоединилась к странам, поддерживающим создание спецтрибунала против России. Теперь таких стран стало 35. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



“Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску. Обсудили шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Теперь 35 государств”, – отметил министр.



19 января Европарламент принял рекомендательную резолюцию о создании спецтрибунала, уже 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ единогласно проголосовала за создание Специального международного трибунала для рассмотрения преступлений России против Украины.



Международный уголовный суд в Гааге может рассматривать только те дела, по которым обе стороны являются членами суда (Россия не является членом МУС), или если дело передано Советом Безопасности ООН. Передача Совету Безопасности ООН дела в МУС тоже фактически невозможна, потому что Россия тогда использует свой статус постоянного члена Совета Безопасности, чтобы ветировать такое решение.



Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выступил я против планов Европейского Союза создать специальный трибунал при поддержке ООН для рассмотрения российских преступлений во время войны в Украине, заявив, что можно просто провести судебный процесс на базе Международного уголовного суда.