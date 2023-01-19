



Молдова попросила системы ПВО у союзников из-за России

Президент Молдовы Мая Санду попросила у союзников страны усилить возможности системы ПВО страны.



Соответствующее заявление она сделала в четверг, 19 января, в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.



"Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить их, но мы тоже надеемся получить некоторые из них", - сказала Санду.



Она добавила, что попытки РФ дестабилизировать страну пока не имели успеха. По ее словам, в этом году Молдове, помимо прочего, понадобится такая же сумма экономической поддержки, как и в 2022-м, а именно, 600 млн евро.



