



Молдова открыла воздушное пространство: полеты возобновлены

Воздушное пространство Молдовы закрыли до 16:00 14 февраля из-за появления российского дрона. Об этом предупредила пресс-служба местного аэропорта и авиакомпании AirMoldova.



Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Кишинев, изменили курс. Рейс Ларнака – Кишинев завершился в Яссах.



По состоянию на 15:14 полеты возобновили. Воздушное пространство Молдовы официально открыто. Пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о времени возобновления полетов.



