



Молдова опровергла обвинения России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье

В Молдове опровергают заявление Минобороны России о якобы готовящейся провокации в Приднестровье с участием украинских военных. Об этом говорится в сообщении правительства Молдовы в Telegram.



"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - говорится в сообщении.



Там отметили, что молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.



Напомним, сегодня утром Минобороны России выдало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.



Заявление Минобороны РФ было сделано на фоне сообщений украинской разведки о том, что Москва планирует дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове.



По словам президента республики Майи Санду, Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.