



Молдова может взять курс на вступление в НАТО

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вторжение РФ в Украину заставляет Молдову задуматься о том, стоит ли стране отказаться от нейтрального статуса, или присоединиться "к более крупному альянсу".



Об этом Санду сказала в интервью газете Politico.



"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Можем ли мы сделать это сами, или нам следует быть частью более крупного альянса. И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти демократическим путем", - сказала Санду в ответ на вопрос о возможном вступлении Молдовы в НАТО.