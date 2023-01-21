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Молдова может взять курс на вступление в НАТО
21.01.2023 15:14 Ольга Белозерова

Молдова может взять курс на вступление в НАТО

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вторжение РФ в Украину заставляет Молдову задуматься о том, стоит ли стране отказаться от нейтрального статуса, или присоединиться "к более крупному альянсу". 

Об этом Санду сказала в интервью газете Politico.

"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Можем ли мы сделать это сами, или нам следует быть частью более крупного альянса. И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти демократическим путем", - сказала Санду в ответ на вопрос о возможном вступлении Молдовы в НАТО. 

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