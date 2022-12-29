



Молдова договорилась с Румынией о покупке электроэнергии

Молдова договорилась с Румынией о покупке электроэнергии на январь



Молдавское предприятие Energocom подписало новый контракт на поставку электроэнергии в январе 2023 года с румынской компанией SN Nuclearelectrica SA по цене 91 евро за 1 МВт-час.



Молдова будет получать по 10 МВт-ч в ночное время суток и 30 МВт-ч – днем. Таким образом, в январе 60% необходимой стране электроэнергии обеспечит МолдДРЭС, около 30% будут производить ТЭЦ и возобновляемые источники энергии, а еще примерно 10% будут покупать у румынских поставщиков, в том числе для покрытия дефицита электроэнергии в час пик.