



Молдова будет лишать гражданства желающих повоевать в Украине

В Молдове пригрозили лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в войне против Украины. Об этом заявили глава государства Майя Санду на брифинге по итогам заседания высшего совета безопасности в понедельник, 26 сентября.



"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье - ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила Санду.



Она добавила, что пока нет подтверждения информации о мобилизации в этом регионе, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне России.



Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство - российское и молдавское.



Напомним, на территории так называемой "ПМР" мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ.