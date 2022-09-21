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Мобилизация в России: кого призывают
21.09.2022 09:46 Алина Груднева

Мобилизация в России: кого призывают

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, кого призывают в рамках частичной мобилизации. 

 
По его словам, будут призываться: а) из запаса, б) те, кто имеет боевой опыт, в) с нужной для армии военно-учетной специальностью,
г) ни о какой мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет.
 
По словам Шойгу, все, кто служат по призыву, в Украину отправляться не будут.
 
"Студентов никто призывать и отмобилизовывать не будет, пусть спокойно учатся", — добавил Шойгу.
 
Он подчеркнул, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.
 
Будут призваны 300 тысяч резервистов.

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