



Мобилизация в России: кого призывают

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, кого призывают в рамках частичной мобилизации.

По его словам, будут призываться: а) из запаса, б) те, кто имеет боевой опыт, в) с нужной для армии военно-учетной специальностью,

г) ни о какой мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет.

По словам Шойгу, все, кто служат по призыву, в Украину отправляться не будут.

"Студентов никто призывать и отмобилизовывать не будет, пусть спокойно учатся", — добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.

Будут призваны 300 тысяч резервистов.