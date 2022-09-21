



Мобилизация в России: депутаты воевать не будут

По закону, депутаты Госдумы РФ и сенаторы не подлежат мобилизации.

Об этом сообщил источник в Совете Федерации.

Между тем, радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что депутаты Госдумы получили отсрочку от призыва.

Уточняется, что ее также получают депутаты законодательных органов государственной власти субъектов РФ, депутаты представительных органов муниципальных образований или главы муниципальных образований.

Остальным россиянам, состоящим на воинском учете, запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти.