



Мобилизация в РФ: в розыск объявлены первые уклонисты

В России на фоне частичной мобилизации были объявлены в розыск первые уклонисты.



В розыск были объявлены, в частности, уклонисты в Новосибирской области, о чем сообщил военный комиссар Евгений Кудрявцев, передает издание "Сибкрай".



Он объяснил, что многие жители региона живут не по адресу прописки, и по этой причине им невозможно передать повестку. По его словам, сотрудники военкомата приходят к призывнику домой, опрашивают соседей и могут прийти еще раз, если реальное место жительства не удалось выяснить. После этого "создаются определенные списки и передаются в полицию", которая уже проводит розыскные мероприятия.