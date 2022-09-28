Новости » Политика
Мобилизация в РФ: в розыск объявлены первые уклонисты
28.09.2022 10:07 Ольга Белозерова

Мобилизация в РФ: в розыск объявлены первые уклонисты

В России на фоне частичной мобилизации были объявлены в розыск первые уклонисты.

В розыск были объявлены, в частности, уклонисты в Новосибирской области, о чем сообщил военный комиссар Евгений Кудрявцев, передает издание "Сибкрай".

Он объяснил, что многие жители региона живут не по адресу прописки, и по этой причине им невозможно передать повестку. По его словам, сотрудники военкомата приходят к призывнику домой, опрашивают соседей и могут прийти еще раз, если реальное место жительства не удалось выяснить. После этого "создаются определенные списки и передаются в полицию", которая уже проводит розыскные мероприятия. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы