



Мобилизация в РФ "ударила" по селам и меньшинствам

Проект президента РФ Владимира Путина по мобилизации сотен тысяч человек встретил растущее сопротивление по всей России.



Как сообщает NYT, жители деревень, активисты и должностные лица задались вопросом, почему кампания по призыву на военную службу ударила по группам меньшинств и сельским районам сильнее, чем по крупным городам.



Так, например, произошло в Кавказских горах и северо-восточном регионе Якутии, где большая часть мужского населения трудоспособного возраста в последние дни получила уведомления о призыве на военную службу.



В Якутии ассоциация, представляющая основную этническую группу региона, предупредила, что призыв может привести к ужасным последствиям. Группа направила Путину письмо, в котором изложила свои опасения.



Отдаленные регионы, группы меньшинств и сельские районы оказались наиболее пострадавшим. Кирилл Шамиев, изучающий отношения между гражданскими и военными в России в Центрально-Европейском университете в Вене, сказал, что это произошло потому, что отдаленные районы и маргинализированные группы считались менее склонными к протестам.



При этом, как отмечается, на ошибки в процессе мобилизации, когда призывают людей с проблемами со здоровьем или без боевого опыта, указали даже провоенные российские блогеры.