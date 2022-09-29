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Мобилизация в РФ: учителя могут вручать повестки
29.09.2022 19:05 Ольга Белозерова

Мобилизация в РФ: учителя могут вручать повестки

В России продолжают объяснять все тонкости, связанные с проведением частичной мобилизации.

На портале "Объясняем.рф" появилась информация, что учителя могут раздавать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии.

На вопрос, правомерно ли привлекать учителей к раздаче повесток, на портале появился ответ: "Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо". 

 

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