



Мобилизация в РФ: учителя могут вручать повестки

В России продолжают объяснять все тонкости, связанные с проведением частичной мобилизации.



На портале "Объясняем.рф" появилась информация, что учителя могут раздавать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии.



На вопрос, правомерно ли привлекать учителей к раздаче повесток, на портале появился ответ: "Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо".



