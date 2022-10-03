



Мобилизация для всех: россиянка донесла на мужа за уклонение от мобилизации

Россиянка из Подмосковья донесла на бывшего мужа в полицию из-за его уклонения от мобилизации.



Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", некая Мария Т. сообщила правоохранителям, что ее бывший муж скрывается от частичной мобилизации. Она рассказала полиции, что 38-летний Юрий Б. стоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы, а сам скрывается в съемной квартире в подмосковном Пушкино.



Согласно информации, после развода отношения в семье напряженные, поскольку бывшие супруги часто конфликтуют по поводу вопроса воспитания общей дочери.