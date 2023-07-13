



МО РФ Заявило о завершении приема вооружений от ЧВК Вагнер

Вооруженные силы России (ВС РФ) завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер». Об этом 12 июля сообщило Минобороны РФ.



«Передано более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт»,

«Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение», — сообщило ведомство.



Также будут приняты более 2,5 тыс. т различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.

Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Все техника и вооружение будет доставлены в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проведут техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.