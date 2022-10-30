



МО РФ сообщило, что генерал Лапин "ушел в отпуск"



Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны, комментируя неофициальную информацию, появившуюся в ряде telegram-каналов.



«По предварительным данным, командовавший группировкой российских войск „Центр“ в СВО Александр Лапин снят с должности», — говорится в посте.



«Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — поделился источник агентства.

При этом второй собеседник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. «Рапорт действительно написан, но это рапорт как раз на отпуск», — прокомментировал третий инсайдер. В пресс-службу ЦВО направлен запрос на комментарий по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит.



В июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в "освобождении ЛНР". В последние недели генерал руководит обороной города Сватово. В октябре он дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «При этом руководство Лапина оценивает его работу положительно, считает, что со своими задачи он справляется», — заявил первый источник.

